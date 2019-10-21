Киев сковали пробки: карта

В понедельник вечером, 21 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Пробки на правом берегу

Движение автомобилей затруднено на бульваре Дружбы народов, на улице Джона Маккейна, на улице Василия Тютюнника, на улице Предславинская, на Черной горе, на улице Чешская, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Пирогово, на улице Олеся Гончара, на проспекте Победы, на улице Борщаговская.

Кроме того, затруднено движение на улице Сечевых Стрельцов, на улице Тургеневская, на улице Глубочицкая, на улице Верхний Вал, на Набережном шоссе, на улице Белорусская, на бульваре Леси Украинки, на улице Нижний Вал, на улице Межигорская, на улице Верхний Вал, на проспекте Степана Бандеры, на Оболонском проспекте.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки наблюдаются на Харьковском шоссе, на проспекте Петра Григоренко, на улице Урловская, на Днепровской набережной, на Лесном массиве, на Магнитогорском переулке, на улице Вискозная.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на мосту Метро, на Северном мосту, на Дарницком мосту.

Напомним, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Как сообщало РБК-Украина, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.