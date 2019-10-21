Київ скували затори: карта

У понеділок ввечері, 21 жовтня, в Києві утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Затори на правому березі

Ускладнено рух автомобілів на бульварі Дружби народів, на вулиці Джона Маккейна, на вулиці Василя Тютюнника, на вулиці Предславинська, на Чорній горі, на вулиці Чеська, на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Пирогова, на вулиці Олеся Гончара, на проспекті Перемоги, на вулиці Борщагівська.

Крім того, ускладнено рух на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Тургенівська, на вулиці Глибочицька, на вулиці Верхній Вал, на Набережному шосе, на вулиці Білоруська, на бульварі Лесі Українки, на вулиці Нижній Вал, на вулиці Межигірська, на вулиці Верхній Вал, на проспекті Степана Бандери, на Оболонському проспекті.

Фото: скріншот затор на правому березі

Затори на лівому березі

Затори спостерігаються на Харківському шосе, на проспекті Петра Григоренка, на вулиці Урлівська, на Дніпровській набережній, на Лісовому масиві, на Магнітогорському провулку, на вулиці Віскозна.

Фото: скріншот пробок на лівому березі

Також ускладнений рух на мосту Метро, на Північному мосту, на Дарницькому мосту.

Нагадаємо, в Києві на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.