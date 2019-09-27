Киев сковали пробки: карта

В Киеве в пятницу вечером, 27 сентября, образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

На правом берегу столицы затруднено движение на улице Набережно-Луговая, Щекавицкой, Ярославской, Почайнинской, Констянтиновской, Ярославском проулке, проспекте Победы, улице Дехтяревской, Стеценка, Юрия Ильенко, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Кирилловской, Луговой, Оболонском проспекте, улица Жилянская, Воздухофлотском проспекте, улице Саксаганского, Волынской, Отрадный проспект, бульваре Дружбы народов, улице Евгения Коновальца, Набьережном шоссе, улице Саперно-Слободской и Железнодорожном шоссе.

Также затруднено движение на Гаванском мосту, мосту Метро и Южном мосту.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Николая Бажана, проспекте Петра Григоренка, улице Урловской, Здолбуновской, Харьковском шоссе, Днепровской набережной, улице Тепловозная, Дарницком шоссе, улице Евгения Сверстюка, Русановской набережной, улице Сиваськой, Дарницкой площади, улицы Раисы Окипной, Броварском проспекте, улице Миропольской, Братиславской, Кубанской Украины, бульваре Перова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на эстакаде Южного моста на два дня ограничат движение из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать в период с 21:00 28 сентября до 7:00 29 сентября и с 21:00 29 сентября по 7:00 30 сентября.

Кроме того, с вечера 26 сентября по 7 октября будет ограничено движение на путепроводе на пересечении ул. Бойчука, ул. Саперно-Слободской и Стратегического шоссе в связи выполнением противоаварийных работ.

Также в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября.