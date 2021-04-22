Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

В столице вечером 22 апреля наблюдаются пробки на ряде улиц. В частности, движение в центре города значительно затруднено.
На правом берегу Киева движение фактически остановилось на Крещатике, Шелковичной. Также значительные пробки наблюдаются на улицах Большая Житомирская, Михайловская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Большая Васильковская, Льва Толстого, Набережном шоссе.
Кроме того, частично затруднено движение на проспекте Победы, улице Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Валерия Лобановского.
Пробки наблюдаются на мосту Метро и Южном мосту.
Движение затруднено на Харкіському шоссе, улицы Евгения Сверестюка, Раисы Окипной, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина.
РБК-Украина писало, что на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.
Напомним, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение.