Київ скували затори: на яких вулицях ускладнено рух

В столиці ввечері 22 квітня спостерігаються затори на низці вулиць. Зокрема, рух в центрі міста значно ускладнено.
На правому березі Києва рух фактично зупинився на Хрещатику, Шовковичній. Також значні затори спостерігаються на вулицях Велика Житомирська, Михайлівська, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Льва Толстого, Набережному шосе.
Крім того, частково затруднено рух на проспекті Перемоги, вулиці В'ячеслава Чорновола, Повітрофлотському проспекті, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Валерія Лобановського.
Затори спостерігаються на мосту Метро та Південному мосту.
Рух ускладнено на Харкіському шосе, вулиці Євгена Сверестюка, Раїси Окіпної, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна.
РБК-Україна писало, що на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15:30 25 квітня.
Нагадаємо, що з 10 квітня по 30 червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух.