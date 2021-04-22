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Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 17:43
Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение Фото: в Киеве 22 апреля значительные пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В столице вечером 22 апреля наблюдаются пробки на ряде улиц. В частности, движение в центре города значительно затруднено.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на правом берегу

На правом берегу Киева движение фактически остановилось на Крещатике, Шелковичной. Также значительные пробки наблюдаются на улицах Большая Житомирская, Михайловская, бульваре Тараса Шевченко, улицах Большая Васильковская, Льва Толстого, Набережном шоссе.

Кроме того, частично затруднено движение на проспекте Победы, улице Вячеслава Черновола, Воздухофлотском проспекте, улице Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Валерия Лобановского.

Пробки наблюдаются на мосту Метро и Южном мосту.

Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

Ситуация на левом берегу

Движение затруднено на Харкіському шоссе, улицы Евгения Сверестюка, Раисы Окипной, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина.

Киев сковали пробки: на каких улицах затруднено движение

РБК-Украина писало, что на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Напомним, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение.

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