Киев сковали пробки и ДТП: карта

Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)

Правый берег города сковали пробки

По состоянию на 16:00 26 июня в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Ограничено движение транспорта на проспектах Победы и Степана Бандеры, а также возле станций метро.

Такие данные приводит карта Google Maps.

Как отмечается, на на правом берегу пробки образовались на улице Новоконстантиновская, улице Набережно-Рыбальская, Владимирском спуске, улице Крещатик, улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотском проспекте, Набережном шоссе и Голосеевском проспекте.

Фото: пробки на правом берегу Киева (Google Maps)

Кроме того, произошли дорожно-транспортные происшествия (ДТП) на улице Жилянской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры, бульваре Дружбы народов.

Ограничено движение транспорта возле станций метро "Университет", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Выдубичи", "Дружба народов", "Почайна", "Харьковская", "Лесная".

Также на левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Соборности, Броварском проспекте.

Отметим, значительные пробки на Северном мосту и мосту Метро.

Фото: пробки на левом берегу Киева (Google Maps)

Напомним, в Киеве на месяц ограничили движение на Воздухофлотском путепроводе.

Кроме того, до 15 июля в Киеве ограничено движение по улице Ивана Франко из-за проведения ремонта.

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Автор: Анастасия Рокитна