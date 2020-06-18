ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе

Новости » Общество     18.06.2020 - 20:25
В Киеве на месяц ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе
Фото: Воздухофлотский путепровод (wikimapia ArtemKo)

Работы на путепроводе продлятся до 19 июля

В Киеве с 19 июня частично ограничат движение на Воздухофлотском путепроводе и под ним. Ограничения продлятся до 19 июля.

Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации.

На путепроводе в течение месяца будут проводить противоаварийные работы.

В этот период, кроме движения на путепроводе, будет частично ограничено движение под ним на одной полосе проспекта Победы в направлении Святошино.

undefined

Напомним, ранее в Киеве вводили ограничения на движение по проспекту Победы под Воздухофлотским путепроводом.

Кроме того, из-за жары в Киеве ограничили движение крупногабаритного транспорта: ограничения будут действовать при температуре воздуха более +28 градусов.

Добавим, до 15 июля в Киеве ограничено движение по улице Ивана Франко из-за проведения ремонта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Киевограничение движения
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь