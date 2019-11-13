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Киев сковали пробки

Новости » Общество     13.11.2019 - 08:22
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Многочисленные пробки образовались на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте

В среду, 13 ноября, в большинстве районов Киева образовались большие пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, проспекте Героев Сталинграда, улице Набережно-Крещатицкая, улице Михаила Грушевского.

Также многочисленные пробки на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, на Большой Окружной дороге, Голосеевском проспекте и Надднепрянском шоссе.

Киев сковали пробкиФото: пробки на правом берегу (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на пяти мостах: Северном, Дарницком, Южном мостах, мосту имени Патона и мосту Метро.

На левом берегу Киева на Дарницком шоссе, проспекте Бажана, Харьковском шоссе образовались незначительные пробки.

Киев сковали пробкиФото: пробки на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, что с сегодняшнего дня ограничат движение автотранспорта на Северном мосту.

Кроме того, с начала ноября в столице максимально допустимая скорость движения на дорогах Киева 50 км/час.

Также в Киеве утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 закрывают на вход станцию метро "Золотые ворота".

Киев вечером сковали многочисленные пробки Киев сковали пробки
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