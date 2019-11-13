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Київ скували пробки

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 08:22
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Чисельні пробки утворились на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті

У середу, 13 листопада, у більшості районів Києва утворились великі пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі ускладнений рух транспорту на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Набережно-Хрещатицька, вулиці Михайла Грушевського.

Також чисельні пробки на проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, на Великій Окружній дорозі, Голосіївському проспекті та Наддніпрянському шосе.

Київ скували пробкиФото: пробки на правому березі (скріншот Google Maps)

Ускладнений рух транспорту на п'ятьох мостах: Північному, Дарницькому, Південному мостах, мосту імені Патона та мосту Метро.

На лівому березі на Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана, Харківському шосе утворились незначні пробки.

Київ скували пробкиФото: пробки на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня обмежать рух автотранспорту на Північному мосту.

Крім того, з початку листопада у столиці максимально допустима швидкість руху на дорогах Києва 50 км/год.

Також у Києві вранці у робочі дні з 8:10 до 9:20 закривають на вхід станцію метро "Золоті ворота".

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