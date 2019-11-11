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В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Новости » Общество     11.11.2019 - 20:05
В Киеве ограничат движение на Северном мосту
Фото: Северный мост (wikimedia.org)

Ограничение будет действовать с 08:00 до 17:00

В Киеве в среду, 13 ноября, ограничат движение автотранспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщаеся, из-за изменения погодных условий работы, которые были запланированы на сегодня, 11 ноября, были перенесены.

Отмечается, что на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 для выполнения текущего ремонта покрытия. Работать будут в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение на Северном мостуНапомним, в Киеве с 7 ноября ограничили въезд грузовых автомобилей массой свыше 4,5 тонн. Грузовикам запретили двигаться по улицам Киева в часы пик с 7 до 10 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме того, в связи с увеличением актов вандализма в столице отменили рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.

Добавим, на левом берегу Киева на неделю ограничили движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать до 12 ноября.

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