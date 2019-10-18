Киев сковали пробки

В пятницу, 18 октября, в Киеве на правом и левом берегах образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу затруднено движение транспорта на проспекте Леся Курбаса, проспекте Космонавта Комарова, бульваре Леси Украинки и проспекте Победы. Также пробки образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге.

Пробки зафиксированы на проспекте Степана Бандеры, улице Семена Скляренко, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая и на Подоле.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на четырех мостах: Патона, Дарницком, Южном и Северном.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Генерала Ватутина, проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком и Броварском проспектах.

Напомним, в Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту - 19 и 20 октября. Как сообщается, на Северном мосту продолжается текущий ремонт.

Кроме того, в Киеве на две ночи ограничат движение автотранспорта на Дарницкой площади. Таким образом, в ночь на 19 октября будет перекрыт выезд с Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с улицы Соборности на проспект Гагарина.

РБК-Украина писало, что в столице на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.