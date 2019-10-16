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Киев сковали пробки

Новости » Общество    16.10.2019 - 08:34
Киев сковали пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки в Киеве образовались на двух берегах

В среду, 16 октября, в столице образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Героев Сталинграда, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Луговая, проспекте Степана Бандеры. А также на улице Семена Скляренко, улице Елены Телиги, улице Юрия Ильенко, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов.

Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве на правом берегу (скриншот Google Maps)

Пробки образовались на бульваре Тараса Шеченко, бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

Зафиксированы пробки возле станций метро "Выставочный центр", "Ипподром", "Голосеевская", "Лыбидская", "Печерская", "Шулявская", "Академгородок", "Берестейская", "Лукяновская".

Затруднено движение транспорта на четырех мостах, а именно Дарницком мосту, мосту Патона, Южном и Северном мостах.

На левом берегу Киева образовались пробки на проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Генерала Ватутина, проспекте Николая Бажана, Дарницком проспекте.

Киев сковали пробкиФото: пробки в Киеве на левом берегу (скриншот Google Maps)

Напомним, в Киеве на две ночи ограничат движение транспорта на Дарницкой площади. Ограничение будет действовать с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября с 9:00 20 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в зв'связи с работами по замене деформационного шва.

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