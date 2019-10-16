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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    16.10.2019 - 08:34
Київ скували пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки в Києві утворились на двох берегах

У середу, 16 жовтня, у столиці утворились численні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі Києва ускладнений рух транспорту на проспекті Героїв Сталінграду, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Лугова, проспекті Степана Бандери. А також на вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців.

Київ скували пробкиФото: пробки в Києві на правому березі (скріншот Google Maps)

Пробки утворились на бульварі Тараса Шеченка, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Зафіксовані пробки біля станцій метро "Виставковий центр", "Іподром", "Голосіївська", "Либідська", "Печерська", "Шулявська", "Академмістечко", "Берестейська", "Лук'янівська".

Ускладнений рух транспорту на чотирьох мостах, а саме Дарницькому мосту, мосту Патона, Південному та Північному мостах.

На лівому березі Києва утворились пробки на проспекті Соборності, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Генерала Ватутіна, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому проспекті.

Київ скували пробкиФото: пробки в Києві на лівому березі (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві на дві ночі обмежать рух транспорту на Дарницькій площі. Обмеження діятиме з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня з 9:00 20 жовтня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

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