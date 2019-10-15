Киев сковали пробки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались как на правом, так и на левом берегу столицы

Во вторник вечером, 15 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

В частности, на правом берегу движение затруднено в районе станций метро "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская".

Пробки наблюдаются возле станций метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Печерская".

Кроме того, затруднено движение на Голосеевском проспекте и Стратегическом шоссе (в сторону выезда из Киева), на проспекте Науки, ул. Крещатик и Саперно-Слободской.

Также на левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной, Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская" и "Лесная"), проспекте Соборности и Юрия Гагарина, Харьковском шоссе, ул. Евгения Сверстюка и Раисы Окипной.

Кроме того, проблемы с движением наблюдаются на Северном мосту и мосту Метро.

Напомним, в Киеве в результате столкновения автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Peugeot вечером в воскресенье, 13 октября, погибли водитель скорой и фельдшер, пятеро человек, в том числе трое детей, пострадали.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров дал распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции в отношении владельцев автомобилей с иностранной регистрацией до 2020 года.