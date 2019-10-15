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Київ скували пробки

Новини » Суспільство    15.10.2019 - 18:07
Київ скували пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися як на правому, так і на лівому березі столиці

У вівторок ввечері, 15 жовтня, в Києві утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Зокрема, на правому березі рух ускладнено в районі станцій метро "Житомирська", "Святошин", "Нивки", "Берестейська", "Шулявська".

Пробки спостерігаються біля станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Печерська".

Крім того, ускладнено рух на Голосіївському проспекті та Стратегічному шосе (в бік виїзду з Києва), на проспекті Науки, вул. Хрещатик і Саперно-Слобідської.

Київ скували пробки

Також на лівому березі затори спостерігаються на Дніпровській набережній, Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська" і "Лісова"), проспекті Соборності і Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вул. Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної.

Крім того, проблеми з рухом спостерігаються на Північному мосту і мосту Метро.

Київ скували пробки

Нагадаємо, в Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер, п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів дав розпорядження органам поліції не застосовувати штрафні санкції щодо власників автомобілів з іноземною реєстрацією до 2020 року.

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