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Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 19:40
Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать Фото: Киев сковали пробки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев вечером, 29 апреля, сковали серьезные пробки, которые достигают 9 баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, а также на Северном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются заторы. Движение затруднено на улице Урловской, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.

Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать

Напомним, 1 мая муниципальные парковки Киева снова станут платными. Это связано с тем, что Киев выходит из "красной" зоны карантина и ослабляет ограничения.

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