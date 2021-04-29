Киев сковали 9-балльные пробки: какие дороги лучше объехать

Киев вечером, 29 апреля, сковали серьезные пробки, которые достигают 9 баллов. Автомобильное движение остановилось на многих улицах столицы, также наблюдается большое количество аварий.

Правый берег

На правом берегу столицы пробки наблюдаются на бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов, проспекте Победы, проспекте Лобановского, Набережном шоссе, улице Набережно-Крещатицкой, улицы Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры.

Также движение затруднено на улице Елены Телиги, улице Вадима Гетьмана, улице Нижний вал, улице Глыбочицкой, а также на Северном мосту, Гаванском мосту и мосту Метро. На въезде с правого берега на мост Патона также пробки.

Левый берег

На дорогах левого берега Киева также наблюдаются заторы. Движение затруднено на улице Урловской, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, Русановской набережной, Броварском проспекте, улице Гната Хоткевича, бульваре Перова, Братиславской улице и улице Оноре де Бальзака.