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Київ скували 9-бальні затори: які дороги краще оминути

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 19:40
Київ скували 9-бальні затори: які дороги краще оминути Фото: Київ скували затори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Київ ввечері, 29 квітня, скували серйозні затори, які досягають 9 балів. Автомобільний рух зупинився на багатьох вулицях столиці, також спостерігається велика кількість аварій.

Про це свідчать дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі столиці затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери.

Також рух ускладнено на вулиці Олени Теліги, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Нижній вал, вулиці Глибочицькій, а також на Північному мосту, Гаванському мосту та мосту Метро. На в'їзді з правого берегу на міст Патона також затори.

Київ скували 9-бальні затори: які дороги краще оминути

Лівий берег

На дорогах лівого берега Києва також спостерігаються затори. Рух ускладнено на вулиці Урлівській, Дніпровській набережній, Харківському та Дарницькому шосе, Русанівській набережній, Броварському проспекті, вулиці Гната Хоткевича, бульварі Перова, Братиславській вулиці та вулиці Оноре де Бальзака.

Київ скували 9-бальні затори: які дороги краще оминути

Нагадаємо, 1 травня муніципальні парковки Києва знову стануть платними. Це пов'язано з тим, що Київ виходить з "червоної" зони карантину та послаблює обмеження.

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