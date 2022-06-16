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В Киев, кроме Шольца, Макрона и Драги, прибыл еще один лидер страны-члена ЕС

Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (flickr.com Council of Europe)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 июня, в Киев приехали с визитом трое лидеров стран-членов ЕС. Кроме них, через несколько часов, в столицу прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Йоханниса.

Президент Румынии ехал в Киев отдельным поездом.

"Сегодня в Киеве с моими европейскими коллегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу твердую поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться!"- отметил Йоханнис.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киев приехали с визитом Шольц, Макрон и Драги. Из соображений безопасности, точная дата визита накануне не анонсировалась.

Через несколько часов с момента их прибытия, почти по всей Украине зазвучали сирены воздушной тревоги, в том же числе и в столице.

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