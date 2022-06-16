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До Києва, окрім Шольца, Макрона й Драгі, прибув ще один лідер країни-члена ЄС

Фото: Клаус Йоганніс, президент Румунії (flickr.com Council of Europe)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 червня, до Києва завітали з візитом троє лідерів країн-членів ЄС. Окрім них, через декілька годин, до столиці прибув й президент Румунії Клаус Йоганніс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Йоганніса.

Президент Румунії їхав до Києва окремим потягом.

"Сьогодні в Києві з моїми європейськими колегами канцлером Олафом Шольцем, президентом Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Маріо Драгі, щоб показати нашу рішучу підтримку й повну солідарність із президентом Володимиром Зеленським та українським народом. Ця незаконна російська агресія має припинитися!" - відзначив Йоганніс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва приїхали з візитом Шольц, Макрон та Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту напередодні не анонсувалася.

Через декілька годин з моменту їх прибуття, майже по усій Україні залунали сирени повітряної тривоги, у тому ж числі й у столиці.

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