Киев и шесть областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Министерство здравоохранения обновило список областей, которые готовы к ослаблению карантина. В этом списке нет Киева и шести регионов.

Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА.

Карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве - с слишком высоким количеством новых случаев COVID-19.

Напомним, в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут быть просмотреть 12 июня.

РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 больных.