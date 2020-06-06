Київ і шість областей досі не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило список областей, які готові до послаблення карантину. У цьому списку немає Києва та шістьох регіонів.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Карантинні заходи поки не можна послаблювати в Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.

У Донецькій області це пов'язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в Києві - із занадто високою кількістю нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності коронавірусом.

Зазначимо, через високу захворюваність коронавірусом Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.

РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли коронавірусом, таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.