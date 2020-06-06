ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев и шесть областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Новости » Общество     06.06.2020 - 14:23
Киев и шесть областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Причиной является большое количество новых случаев заражений

Министерство здравоохранения обновило список областей, которые готовы к ослаблению карантина. В этом списке нет Киева и шести регионов.

Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА.

Карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве - с слишком высоким количеством новых случаев COVID-19.

Киев и шесть областей до сих пор не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Напомним, в Житомирской области решили ужесточить карантин из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Отметим, что из-за высокой заболеваемости коронавирусом Львовская область в очередной раз продлила карантин, ограничения могут быть просмотреть 12 июня.

РБК-Украина писало, что в Украине за последние сутки еще 550 человек заболели коронавирусом, таким образом третий день подряд в стране фиксируется более 500 больных.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины карантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь