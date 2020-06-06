Київ і шість областей досі не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Причиною є велика кількість нових випадків заражень
Міністерство охорони здоров'я оновило список областей, які готові до послаблення карантину. У цьому списку немає Києва та шістьох регіонів.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Карантинні заходи поки не можна послаблювати в Волинській, Житомирській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях, а також у місті Києві.
У Донецькій області це пов'язано з дуже низьким рівнем тестування. У всіх інших областях і в Києві - із занадто високою кількістю нових випадків COVID-19.
Нагадаємо, в Житомирській області вирішили посилити карантин через зростання рівня захворюваності коронавірусом.
Зазначимо, через високу захворюваність коронавірусом Львівська область в черговий раз продовжила карантин, обмеження можуть переглянути 12 червня.
РБК-Україна писало, що в Україні за останню добу ще 550 осіб захворіли коронавірусом, таким чином третій день поспіль в країні фіксується понад 500 хворих.
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Автор: Анастасия Рокитна