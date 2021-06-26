Киев сегодня накрыла гроза, а в области выпадал град

На выходные объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях Украины. В Киевской области сегодня выпадал град и был ливень.
Об этом свидетельствуют опубликованные в сети Facebook видео местных жителей.
В частности, в Бобрице под Киевом шел град до 5 см в диаметре.
"Даже если вы очень сознательный гражданин, может испортить имущество и даже нанести вред здоровью. В настоящее время циклон приближается к Киеву, будьте внимательны. Бобрица это за Белогородкой, 10 км от Окружной", - пишет паблик dtp.kiev.ua.
В Переяславе также выпал град.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет понижение температуры воздуха.
Как писало РБК-Украина, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также в Закарпатье. Вместе с тем, в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.