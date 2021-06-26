Киев сегодня накрыла гроза, а в области выпадал град

В частности, в Бобрице под Киевом шел град до 5 см в диаметре.

"Даже если вы очень сознательный гражданин, может испортить имущество и даже нанести вред здоровью. В настоящее время циклон приближается к Киеву, будьте внимательны. Бобрица это за Белогородкой, 10 км от Окружной", - пишет паблик dtp.kiev.ua.

В Переяславе также выпал град.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет понижение температуры воздуха.