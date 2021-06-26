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Киев сегодня накрыла гроза, а в области выпадал град

Автор: Юлия Струк

На выходные объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и южных областях Украины. В Киевской области сегодня выпадал град и был ливень.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети Facebook видео местных жителей.

В частности, в Бобрице под Киевом шел град до 5 см в диаметре.

"Даже если вы очень сознательный гражданин, может испортить имущество и даже нанести вред здоровью. В настоящее время циклон приближается к Киеву, будьте внимательны. Бобрица это за Белогородкой, 10 км от Окружной", - пишет паблик dtp.kiev.ua.

В Переяславе также выпал град.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в воскресенье в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни. Также днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Отметим, на выходных (26-28 июня) почти по всей территории ожидаются дожди, местами - с грозами. С понедельника украинцев ждет понижение температуры воздуха.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также в Закарпатье. Вместе с тем, в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

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Киевская областьГрад