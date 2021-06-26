Київ сьогодні накрила гроза, а в області випадав град

Зокрема, у Бобриці під Києвом йшов град до 5 см в діаметрі.

"Навіть якщо ви дуже свідомий громадянин, може зіпсувати майно і навіть завдати шкоди здоров'ю. В даний час циклон наближається до Києва, будьте уважні. Бобриця це за Білогородкою, 10 км від Окружної", - пише паблік dtp.kiev.ua.

У Переяславі також випав град.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали, що у неділю у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи. Також вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, на вихідних (26-28 червня) майже по всій території очікуються дощі, подекуди - з грозами. З понеділка на українців чекає зниження температури повітря.