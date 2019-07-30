Киев примет чемпионат мира-2021 по мини-футболу

Исполнительный комитет Международной федерации мини-футбола принял решение провести финал чемпионат мира 2021 года в Киеве. Об этом сообщается в Facebook организации.

Решение о проведение чемпионата мира в Украине было принято на заседании сегодня, 30 июля 2019 года. Единственным конкурентом украинской заявки была столица Сенегала - Дакар.

Напомним, в августе 2018 года Киев принимал чемпионат Европы по мини-футболу. В мае того же года в столице Украины также проходил финал главного клубного футбольного турнира Европы - Лиги чемпионов.