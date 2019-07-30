Київ прийме чемпіонат світу-2021 з міні-футболу

Виконавчий комітет Міжнародної федерації міні-футболу прийняв рішення провести фінал чемпіонат світу 2021 року у Києві. Про це повідомляється в Facebook організації.

Рішення про проведення чемпіонату світу в Україні було прийнято на засіданні сьогодні, 30 липня 2019 року. Єдиним конкурентом української заявки була столиця Сенегалу - Дакар.

Нагадаємо, в серпні 2018 років Київ приймав чемпіонат Європи з міні-футболу. У травні того ж року в столиці України також проходив фінал головного клубного футбольного турніру Європи - Ліги чемпіонів.