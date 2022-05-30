ru ua
Пн, 30 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киев прибыла новая глава МИД Франции. Она уже посетила Бучу

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 13:20
В Киев прибыла новая глава МИД Франции. Она уже посетила Бучу Фото: Катрин Колонна в Буче (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Наталия Гурковская

Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев. В рамках поездки она посетила Бучу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской области Алексея Кулебы.

"Буча - символ преступлений российской армии против человечности. Замучены мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян - то, что мир никогда не должен забыть", - говорится в сообщении.

В Киев прибыла новая глава МИД Франции. Она уже посетила Бучу

Отметим, что Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. Визит в Украину является ее первой заграничной поездкой в новой должности не в страну Евросоюза.

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - отметила Колонна, опубликовав фото возле поезда в Twitter.

Как сообщалось, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 30 мая.

До этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.

Ранее, в среду, 4 мая, в Украину с рабочим визитом прибыли спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп. В рамках визита они также посетили Бучу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча
NEWS
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
Около 30 350 военных и почти 1350 танков: названы потери России
DAILY
Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в команде Зеленского и как война меняет власть