В Киев прибыла новая глава МИД Франции. Она уже посетила Бучу
Новый министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 30 мая прибыла с визитом в Киев. В рамках поездки она посетила Бучу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской области Алексея Кулебы.
"Буча - символ преступлений российской армии против человечности. Замучены мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян - то, что мир никогда не должен забыть", - говорится в сообщении.
Отметим, что Колонна возглавила МИД Франции 20 мая. Визит в Украину является ее первой заграничной поездкой в новой должности не в страну Евросоюза.
"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - отметила Колонна, опубликовав фото возле поезда в Twitter.
En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France au peuple ukrainie. pic.twitter.com/jq66q20p3d— Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022
Как сообщалось, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 30 мая.
До этого министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой увеличение поставок военной помощи Киеву. Стороны также обсудили проблемы с экспортом зерна.
Ранее, в среду, 4 мая, в Украину с рабочим визитом прибыли спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп. В рамках визита они также посетили Бучу.
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