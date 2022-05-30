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До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу

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Україна, Понеділок 30 травня 2022 13:20
До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу Фото: Катрін Колона у Бучі (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Наталія Гурковська

Новий міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва. У рамках подорожі вона відвідала Бучу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Київської області Олексія Кулеби.

"Буча - символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", - йдеться в повідомленні.

До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу

Відзначимо, Колонна очолила МЗС Франції 20 травня. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові", - зазначила Колонна, опублікувавши фото біля потяга в Twitter.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 30 травня.

До цього міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.

Раніше, у середу, 4 травня, в Україну з робочим візитом прибули спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп. В рамках візиту вони також відвідали Бучу.

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