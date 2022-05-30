До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу
Новий міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна 30 травня прибула з візитом до Києва. У рамках подорожі вона відвідала Бучу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Київської області Олексія Кулеби.
"Буча - символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, Колонна очолила МЗС Франції 20 травня. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.
"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові", - зазначила Колонна, опублікувавши фото біля потяга в Twitter.
En #Ukraine, pour marquer le soutien de la France au peuple ukrainien. pic.twitter.com/jq66q20p3d— Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022
Як повідомлялось, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 30 травня.
До цього міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна обговорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою збільшення постачання військової допомоги Києву. Сторони також обговорили проблеми з експортом зерна.
Раніше, у середу, 4 травня, в Україну з робочим візитом прибули спікер парламенту Молдови Ігор Гросу і голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп. В рамках візиту вони також відвідали Бучу.
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