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В Киев прибыла делегация парламента Грузии

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 14:37
В Киев прибыла делегация парламента Грузии Фото: спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 16 апреля, в Киева прибыла делегация парламента Грузии. Ранее грузинские политики называли неуместным визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили.

"Прибыл в Киев вместе с коллегами-депутатами Грузии, чтобы передать послание Грузии: мы чувствуем вашу скорбь, Грузия поддерживает Украину, грузины на стороне украинцев", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии приедет в Украину вместе с делегацией депутатов.

Кроме Папуашвили, в делегации - вице-спикеры Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по диаспоре Бека Одишария, представители партий "Лело", "Горчи", "Республиканской партии" и "За Грузию".

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