Сьогодні, 16 квітня, до Києва прибула делегація парламенту Грузії. Раніше грузинські політики називали недоречним візит в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі.

"Прибув до Києва разом з колегами-депутатами Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну, грузини на боці українців", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Грузії приїде в Україну разом з делегацією депутатів.

Крім Папуашвілі, в делегації - віце-спікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе і Леван Іоселіані, голова комітету з діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Горчі", "Республіканської партії" та "За Грузію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.