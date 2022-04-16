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До Києва прибула делегація парламенту Грузії

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Київ, Субота 16 квітня 2022 14:37
До Києва прибула делегація парламенту Грузії Фото: спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі (facebook.com/shpapuashvili)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 16 квітня, до Києва прибула делегація парламенту Грузії. Раніше грузинські політики називали недоречним візит в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера грузинського парламенту Шалви Папуашвілі.

"Прибув до Києва разом з колегами-депутатами Грузії, щоб передати послання Грузії: ми відчуваємо вашу скорботу, Грузія підтримує Україну, грузини на боці українців", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер парламенту Грузії приїде в Україну разом з делегацією депутатів.

Крім Папуашвілі, в делегації - віце-спікери Давид Сергієнко, Арчіл Талаквадзе і Леван Іоселіані, голова комітету з діаспори Бека Одішарія, представники партій "Лело", "Горчі", "Республіканської партії" та "За Грузію".

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