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Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом. Людей просять закрити вікна

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 10:30
Київ через пожежі на торфовищах затягнуло димом. Людей просять закрити вікна Фото: у деяких районах Києва спостерігається дим (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З ранку 10 травня через пожежі на торфовищах Київ затягнуло димом. Киянам слід щільно закрити вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram столичного мера Віталія Кличка.

За його словами, спостерігається погіршення якості повітря в Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Це пов'язано з пожежами в екосистемах Київської області, зокрема тліють торфовища та трав'яний настил у лісах Бучанського району.

Гасіння пожеж ускладнене тим, що до робіт на території, яка була під російською окупацією, залучають піротехніків.

"Я звертаюся до киян: якщо ви бачите задимленість у вашому районі, відчуваєте запах гару, - щільно закривайте вікна в квартирах і без потреби не перебуваєте на вулиці", - додав Кличко.

Нагадаємо, минулого тижня в Київській області виникло кілька осередків лісових пожеж. У тому числі на території Чорнобильської зони.

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