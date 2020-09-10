ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Киев попал в "оранжевую зону" карантина

Автор: РБК-Украина

Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена деятельность хостелов и гостинец, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 14 сентября.

Отметим, ранее Киев находился "желтой зоне" карантина.

Напомним, 10 сентября в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Ранее сообщалось, что Черновцы подают в суд на Кабмин из-за попадания в "красную зону".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киев