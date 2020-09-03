Фото: Киев остается в "желтой зоне" (РБК-Украина)

Согласно новому зонированию, Киев еще на две недели остается в "желтой зоне" карантина. Это означает продление запрета на работу ночных клубов и на массовые мероприятия в ресторанах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на сегодняшнем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев отнесли в "желтую зону".

Кроме того, из крупных городов в "желтой зоне" будут Винница, Житомир, Чернигов, Ровно, Одесса, Хмельницкий и Николаев.

В населенных пунктах этой зоны запрещено посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек. Также распространяются ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

Напомним, согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" с максимальными ограничениями.

По данным Социологической группы "Рейтинг, почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.