ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киев еще на две недели остается в "желтой зоне"

Киев, Четверг 03 сентября 2020 18:12
Киев еще на две недели остается в "желтой зоне"
Фото: Киев остается в "желтой зоне" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Согласно новому зонированию, Киев еще на две недели остается в "желтой зоне" карантина. Это означает продление запрета на работу ночных клубов и на массовые мероприятия в ресторанах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, на сегодняшнем заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киев отнесли в "желтую зону".

Кроме того, из крупных городов в "желтой зоне" будут Винница, Житомир, Чернигов, Ровно, Одесса, Хмельницкий и Николаев.

В населенных пунктах этой зоны запрещено посещение социальных учреждений, работа хостелов и ночных клубов, проведение массовых мероприятий в ресторанах для более 20 человек. Также распространяются ограничения "зеленой зоны" - маски в помещениях, заполняемость в кинотеатрах не более 50% мест, перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

Напомним, согласно новому зонированию, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь попали в "красную зону" с максимальными ограничениями.

По данным Социологической группы "Рейтинг, почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь