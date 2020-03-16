Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд, - КГГА

Киев пока не будут закрывать на въезд и выезд в связи с карантинными мерами в Украине. Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Поворозник отметил, что комиссия КГГА пока не приняла решение о закрытии Киева на въезд и выезд.

"Комиссия о закрытии города на въезд и выезд решения не принимала", - отметил он.

Ранее РБК-Украина писало, что 16 марта приняли решение об усилении карантина также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье, Ужгороде, Ивано-Франковске и Тернополе.

Добавим, в Офисе президента пока продолжается заседание с представителями Кабинета министров о мерах по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Так, собеседник издания подтвердил, что заседание касается распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине усилили меры карантина. А завтра парламентарии на внеочередном заседании намерены принять ряд инициатив для противодействия коронавируса.