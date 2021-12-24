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Киев перед длинными выходными остановился в пробках: где затруднено движение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 24 декабря, перед трехдневными выходными, в Киеве образовались пробки. Наиболее сложная ситуация в центре столицы, а также на дорогах, где произошли ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Дружбы Народов, улице Джона Маккейна, проспекте Победы, Набережном шоссе, отдельных участках Голосеевского проспекта и улицы Васильковской.

Также движение затруднено на улицах Александра Довженко и Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры. На Большой Окружной дороге движение затруднено из-за пяти ДТП.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на въезде на Северный мост. Затруднено движение по мосту Метро и Патона, а также Южном мосту.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана и на въезде в Киев по Бориспольскому шоссе. Движение также затруднено на некоторых участках Броварского проспекта и проспекта Юрия Гагарина.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 24 декабря (google.com/maps)

Напомним, по прогнозам синоптиков в ближайшие несколько дней Киев накроют снегопады. Столичные власти призвали киевлян не выезжать на личных автомобилях, а пользоваться общественным транспортом.

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КиевДТП