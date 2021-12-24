Київ перед довгими вихідними зупинився в заторах: де ускладнено рух

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби Народів, вулиці Джона Маккейна, проспекті Перемоги, Набережному шосе, окремих ділянках Голосіївського проспекту та вулиці Васильківської.

Також рух ускладнено на вулицях Олександра Довженка та Олени Теліги, проспекті Степана Бандери. На Великій Окружній дорозі рух ускладнений через п'ять ДТП.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на В'їзді на північний міст. Ускладнено рух по мосту Метро і Патона, а також Південному мосту.

Лівий берег

На Лівому березі пробки спостерігаються на проспекті Миколи Бажана і на В'їзді до Києва по Бориспільському шосе. Рух також ускладнено на деяких ділянках Броварського проспекту та проспекту Юрія Гагаріна.

Фото: карта заторів у Києві ввечері 24 грудня (google.com/maps)