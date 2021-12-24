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На Киев надвигается снегопад. В КГГА призвали жителей не выезжать на своих автомобилях

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 14:54
На Киев надвигается снегопад. В КГГА призвали жителей не выезжать на своих автомобилях Фото: на Киев надвигается непогода с осадками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в столице ожидаются снегопады. Потому столичные власти призвали жителей пользоваться общественным транспортом и не выезжать на своих автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В Киеве ухудшаются погодные условия, синоптики прогнозируют снегопады в ближайшие дни. Напоминаю, что в городе работают пункты обогрева, куда может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в эти морозные дни и в непогоду. Также на период ухудшения погодных условий действует ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта, что позволяет разгрузить дороги, а утром и вечером минимизировать пробки", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он добавил, что к работе в усиленном режиме уже готовы дорожники. К очистке и обработке улиц готовы 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники.

"Как всегда, в период ухудшения погодных условий призываю горожан по возможности не использовать личный транспорт, а отдавать предпочтение общественному. Водителям напоминаю, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать. И пожалуйста, будьте бдительны и осторожны на дорогах!" - подчеркнул Поворозник.

Напомним, 24 декабря в высокогорье Карпат ухудшилась погода. Началась метель, которая повлекла ограниченность видимости в горах до 30 метров.

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