Киев снова отменяет ряд рейсов городской электрички: названы маршруты
Фото: Киев снова отменяет ряд рейсов городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сегодня и завтра отменят ряд рейсов городской электрички. Причиной тому являются технические неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"Внимание! 5 и 6 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички", - говорится в сообщении.
Список рейсов
Так, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
5 января (вечер):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
6 января (утро):
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
6 января (вечер):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
Напомним, вчера в столице также отменили несколько рейсов городской электрички, что тоже объяснили техническими причинами.