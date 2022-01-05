Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички: названо маршрути
Фото: Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві сьогодні та завтра скасують низку рейсів міської електрички. Причиною тому є технічні несправності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".
"Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.
Список рейсів
Так, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
5 січня (вечір):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
6 січня (ранок):
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
6 січня (вечір):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
Нагадаємо, вчора в столиці також скасували кілька рейсів міської електрички, що теж пояснили технічними причинами.