ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички: названо маршрути

Новость на русском →
Київ, Середа 05 січня 2022 14:49
Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички: названо маршрути Фото: Київ знову скасовує ряд рейсів міської електрички (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні та завтра скасують низку рейсів міської електрички. Причиною тому є технічні несправності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київпастрансу".

"Увага! 5 та 6 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.

Список рейсів

Так, скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

5 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

6 січня (ранок):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

6 січня (вечір):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

Нагадаємо, вчора в столиці також скасували кілька рейсів міської електрички, що теж пояснили технічними причинами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога