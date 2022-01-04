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В Киеве отменят ряд рейсов городской электрички: даты, список

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Киев, Вторник 04 января 2022 12:13
В Киеве отменят ряд рейсов городской электрички: даты, список Фото: в Киеве отменят ряд рейсов городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня и завтра отменят несколько рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".

"Внимание! 4 и 5 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички!" - говорится в сообщении.

Список рейсов

В частности, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

4 января (вечер):

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

5 января (утро):

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

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