В Киеве отменят ряд рейсов городской электрички: даты, список
Фото: в Киеве отменят ряд рейсов городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сегодня и завтра отменят несколько рейсов городской электрички. Это объясняют техническими причинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевпасстранса".
"Внимание! 4 и 5 января 2022 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички!" - говорится в сообщении.
Список рейсов
В частности, отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
4 января (вечер):
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
5 января (утро):
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.