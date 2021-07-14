Киев отменил бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты", - проинформировали в КГГА.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

В Киевгорадминистрации рассчитывают, что теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", - сказано в сообщении.