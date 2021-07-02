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Киев окончательно откажется от бумажных билетов на транспорт: названа дата

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Киев, Пятница 02 июля 2021 17:13
Киев окончательно откажется от бумажных билетов на транспорт: названа дата Фото: Киев выводит из оборота бумажные билеты на транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев с 14 июля окончательно выведет из оборота бумажные билеты на общественный транспорт. Вчера, 1 июля, в столице начался последний этап отказа от бумажных проездных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Первым на е-билет перешел столичный фуникулер - еще в сентябре 2020 года, а в октябре отказались от бумажных билетов на Троещинской линии скоростного трамвая. Затем на е-билет перешли городская электричка и скоростной трамвай на Борщаговке.

"Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из оброта 14 июля",- заявили в КГГА.

Электронные билеты можно получить через мобильное приложение и карту "Киев Цифровой", а также в терминалах самообслуживания сети "Т-киоск" и терминалах EasyPay, IBOX, 2click. А в кассах киевского метрополитена можно приобрести QR-билет.

За неуплаченный проезд в столичном общественном транспорте будут наказывать штрафом в размере 160 гривен.

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Киев транспорт КГГА
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