Київ скасував паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд

"Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки", - поінформували у КМДА.

Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

у застосунку Київ Цифровий.

У Київміськадміністрації розраховують, що тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, і відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

"Завдяки переходу на електронні квитки місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах. А маючи повну картину - покращити якість доступу до громадського транспорту для жителів та гостей міста", - сказано у повідомленні.