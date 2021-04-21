Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать
В Киеве вечером 21 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много дорожно-транспортных происшествий.
Ситуация на правом берегу
На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Жилянская, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.
В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Движение также затруднено по Северному мосту.
Ситуация на левом берегу
Движение затруднено на улицах Здолбуновская, Тепловозная, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, улицах Евгения Сверстюка и Раисы Окипной, проспекте Мира и улице Строителей. Также пробки наблюдаются на улице Оноре де Бальзака.
Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.
Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.