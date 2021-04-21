ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 19:04
Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать Фото: Киев остановился в пробках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 21 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много дорожно-транспортных происшествий.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на правом берегу

На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Жилянская, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.

В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Движение также затруднено по Северному мосту.

Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Ситуация на левом берегу

Движение затруднено на улицах Здолбуновская, Тепловозная, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, улицах Евгения Сверстюка и Раисы Окипной, проспекте Мира и улице Строителей. Также пробки наблюдаются на улице Оноре де Бальзака.

Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество пробки Киев
NEWS
В Украине реструктуризировали валютные ипотечные кредиты: Зеленский подписал закон
В Украине реструктуризировали валютные ипотечные кредиты: Зеленский подписал закон
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"