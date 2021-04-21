Київ зупинився в заторах: які вулиці варто об'їхати
У Києві ввечері 21 квітня утворилися кілометрові затори на дорогах. На дорогах столиці багато дорожньо-транспортних пригод.
Ситуація на правому березі
На дорогах правого берега столиці ситуація найскладніша. Рух ускладнено по проспекту Перемоги, бульвару Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Набережно-Рибальській, проспекту Степана Бандери, на вулицях Олени Теліги, Велика Житомирська, В'ячеслава Чорновола, Жилянська, Лаврська, по бульвару Дружби Народів, Великій Окружній дорозі.
У заторах також стоять майже всі центральні вулиці столиці. Рух також ускладнено по північному мосту.
Ситуація на Лівому березі
Рух ускладнено на вулицях Здолбунівська, Тепловозна, Дніпровській набережній, Харківському та Дарницькому шосе, вулицях Євгена Сверстюка та Раїси Окіпної, проспекті Миру та вулиці Будівельників. Також пробки спостерігаються на вулиці Оноре де Бальзака.
Нагадавши, на вихідних перекриють центральну частину Києва. Рух буде перекрито з 08: 00 до 15: 30 25 квітня.
Раніше повідомлялося, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух. На трасі йде Капітальний ремонт, на першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул. Луценко (у напрямку Жулян). В цілому буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.