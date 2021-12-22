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Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

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Среда 22 декабря 2021 18:47
Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать Фото: Киев остановился в пробках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вечером, 22 декабря в Киеве осложнилось движение из-за пробок. Наиболее сложная ситуация наблюдается в правобережных районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На Правом берегу пробки образовались вдоль Набережного шоссе, бульвара Дружбы народов, проспекта Степанада Бендеры и бульвара Тараса Шевченко.

Из-за ДТП затруднено движение на некоторых участках улиц Набережно-Крещатицкой, Александра Довженко и Вадима Гетьмана. Кроме того, пробки замечены вдоль проспектов Победы и Воздухофлотского, а также улиц Стеценко и Народного Ополчения.

Пробки в сторону левого берега наблюдаются на мосту Метро и мосту Патона.

Левый берег

На Левом берегу пробки наблюдаются вдоль проспекта Николая Бажана, Собороности и Днепровской набережной.

Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Фото: карта пробок в Киеве 22 декабря (google.com/maps)

В метро, из-за усложненного движения на улицах, отмечается давка.

Киев остановился в пробках: какие улицы лучше объехать

Фото: станция "Золотые ворота" (РБК-Украина)

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