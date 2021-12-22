ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Київ зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 18:47
Київ зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати Фото: Київ зупинився в заторах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ввечері, 22 грудня у Києві ускладнився рух через затори. Найбільш складна ситуація спостерігається у правобережних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На Правому березі затори утворилися вздовж Набережного шосе, бульвару Дружби народів, проспекту Степанада Бендери та бульвару Тараса Шевченка.

Через ДТП ускладнено рух на деяких ділянках вулиць Набережно-Хрещатицької, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана. Крім того, затори помічені вздовж проспектів Перемоги й Повітрофлотського, а також вулиць Стеценка й Народного Ополчення.

Пробки в бік лівого берега спостерігаються на мосту Метро й мосту Патона.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються вздовж проспекту Миколи Бажана, Соборности й Дніпровської набережної.

Київ зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

Фото: карта заторів у Києві 22 грудня (google.com/maps)

В метро, через ускладнений рух на вулицях, відзначається тиснява.

Київ зупинився в заторах: які вулиці краще об'їхати

Фото: станція "Золоті ворота" (РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Стіна безпеки. Як Україна хоче відгородитися від Білорусі і що може цьому завадити