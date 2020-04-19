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Киев опустился в антирейтинге самых загрязненных городов мира

Новости » Общество     19.04.2020 - 16:11
Киев опустился в антирейтинге самых загрязненных городов мира
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Воздух в Киеве стал несколько чище, чем был утром или вчера

По состоянию 16:00 19 апреля, Киев опустился на одиннадцатую строчку в мировом антирейтинге самых загрязненных городов мира. Об этом свидетельствуют показатели индекса качества воздуха IQAir.

В частности, воздух в Киеве стало несколько чище, чем было утром или вчера. Индекс загрязнения воздуха в столице сейчас составляет 105 единиц.

На первом месте мирового антирейтинга - Эр-Рияд в Саудовской Аравии (203), на втором - Иерусалим в Израиле (169), а на третьем - Ханое в Вьетнаме (155).

Киев опустился в антирейтинге самых загрязненных городов мира

Напомним, сегодня утром уровень загрязнения воздуха в Киеве был самым высоким в мире и составил 203 единиц.

Как отмечалось ранее, причиной загрязнения воздуха в Киеве стал пожар в Чернобыльской зоне. По состоянию на сегодня, в Чернобыльской зоне угрозы распространения огня пока нет.

Тем временем, спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Хотя до этого вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень.

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